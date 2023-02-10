Размер стипендии главы Башкирии для студентов колледжей повысили на 100 рублей – до 5 тыс. рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Размер стипендии главы Башкирии для студентов колледжей повысили на 100 рублей – до 5 тыс. рублей. Соответствующий указ 9 февраля подписал руководитель региона Радий Хабиров. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Стипендии главы Башкирии учреждены для аспирантов и студентов, проявивших выдающиеся способности и добившихся результатов в учебной и научной деятельности.

Согласно версии указа прошлого года, 35 стипендий в размере 8050 рублей предназначены аспирантам, 50 стипендий на 6 тыс. рублей – студентам вузов и 150 стипендий теперь уже на 5 тыс. рублей – учащимся колледжей.