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НовостиОбщество10 февраля 2023 9:02

Размер стипендии главы Башкирии для студентов колледжей повысили на 100 рублей

Соответствующий указ подписал Радий Хабиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Размер стипендии главы Башкирии для студентов колледжей повысили на 100 рублей – до 5 тыс. рублей

Размер стипендии главы Башкирии для студентов колледжей повысили на 100 рублей – до 5 тыс. рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Размер стипендии главы Башкирии для студентов колледжей повысили на 100 рублей – до 5 тыс. рублей. Соответствующий указ 9 февраля подписал руководитель региона Радий Хабиров. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Стипендии главы Башкирии учреждены для аспирантов и студентов, проявивших выдающиеся способности и добившихся результатов в учебной и научной деятельности.

Согласно версии указа прошлого года, 35 стипендий в размере 8050 рублей предназначены аспирантам, 50 стипендий на 6 тыс. рублей – студентам вузов и 150 стипендий теперь уже на 5 тыс. рублей – учащимся колледжей.