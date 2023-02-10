Башкирия разработает национальную символику для своих детских товаров

Башкирия начнет разрабатывать символику для местных детских товаров, в том числе игрушек с национальным колоритом и персонажами сказок Фото: Евгения ГУСЕВА

Башкирия начнет разрабатывать символику для местных детских товаров, в том числе игрушек с национальным колоритом и персонажами сказок. Об этом на рабочем совещании по развитию данного вида продукции 10 февраля сказал министр промышленности республики Александр Шельдяев.

Чиновник отметил, что регион намерен развивать отрасль производства детских товаров. В октябре 2022 году местное правительство подписало соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров. В декабре была утвреждена дорожная карта по развитию этой сферы составлен реестр занятых в ней компаний. Сейчас туда входят 84 организации.

Республиканские фирмы специализируются на выпуске спортивного, игрового и учебного оборудования, детских гигиенических средств, лекарств, средств реабилитации, в том числе протезов и стелек, мебели для дома и образовательных учреждений, одежды, книг, пособий и мультфильмов. При этом производство детских товаров – это менее десятысячной доли процента от общего объема выпущенной в регионе продукции. Объем российского рынка игр и игрушек превышает 198 млрд рублей (доля Башкирии – 1,5 млрд рублей или 0,7% всего рынка товаров, не считая детское питание).