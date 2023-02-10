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НовостиОбщество10 февраля 2023 8:00

В Башкирии из-за взрывных работ 10 февраля перекроют участок трассы Магнитогорск – Ира

Ограничение будет длиться три часа
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Баймакском районе Башкирии в пригороде Сибая для всех видов транспорта перекроют проезд по участку трассы Магнитогорск – Ира

В Баймакском районе Башкирии в пригороде Сибая для всех видов транспорта перекроют проезд по участку трассы Магнитогорск – Ира

Сегодня, 10 февраля, в Баймакском районе Башкирии в пригороде Сибая для всех видов транспорта перекроют проезд по участку трассы Магнитогорск – Ира. Ограничение связано со взрывными работами на карьере Худолазского месторождения известняков. Об этом предупредил начальник ГИБДД республики Владимир Севастьянов.

Как пояснил руководитель дорожной полиции, в течение трех часов – с 14:00 до 17:00 – будет перекрыт отрезок трассы с 87 по 89 километр. Для его объезда водители могут использовать дорогу через сады – между Индустриальным и Восточным шоссе.

Участок перекрытия отмечен красным, объезд - зеленым

Участок перекрытия отмечен красным, объезд - зеленым