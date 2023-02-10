Доброволец из Башкирии в зоне СВО спас сослуживцев на минном поле

Заместитель командира башкирского добровольческого батальона имени Доставалова Разыл Тургулев спас сослуживцев, которые попали на минное поле

Заместитель командира башкирского добровольческого батальона имени Доставалова Разыл Тургулев спас сослуживцев, которые попали на минное поле. Об этом сообщил проект «Время героев».

Мотострелковая рота батальона занимала позиции у новой лесопосадки. Старший сержант Тургулев заметил, что БТР командира подразделения с другими бойцами попал на минное поле.

Благодаря опыту службы в горячих точках военнослужащий обезвредил и разминировал территорию, предотвратив таким образом потери личного состава и техники.