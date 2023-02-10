На следующей неделе в 16 жилых домах Уфы отключат воду

На следующей неделе холодную и горячую воду отключат в 16 жилых домах Уфы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На следующей неделе холодную и горячую воду отключат в 16 жилых домах Уфы. Водоснабжение приостановят из-за плановых ремонтных работ. Об этом предупредил «Уфаводоканал».

13 февраля (понедельник) с 10:00 до 22:00 холодной воды не будет в жилых домах на улицах:

– Транспортная, 30/5;

– Мушникова, 2, 2/1, 4, 10.

14 февраля (вторник) с 10:30 до 22:30 горячее и холодное водоснабжения приостановят на улицах:

– Баргузинская, 6, 19/1

– Минигали Губайдуллина, 17/3

– Степана Злобина, 5/1, 7, 9, 11, 15

16 февраля (четверг) с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жилые дома на улице Мушникова, 9/3, 9/4, 11.