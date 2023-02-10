Студенческий кампус в Уфе реализуют по опыту МГТУ имени Баумана

фото: телеграм // Андрей Назаров

Межвузовский студенческий кампус в Уфе спроектируют, опираясь на опыт такого же типа объекта МГТУ имени Баумана, который сейчас строится в центре Москвы. Об этом 10 февраля в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Андрей Назаров после встречи с ректором вуза Михаилом Гординым.

– Опыт Бауманки уникален. Работа над созданием кампуса мирового уровня началась здесь еще до запуска федеральной программы, и проект МГТУ во многом стал для нее модельным, – отметил чиновник. – Строительство идёт на крайне стеснённой площадке, в самом сердце исторического центра Москвы. Этим проект особенно близок нам — у нас площадка не менее сложная.

Премьер ознакомился со строительно-технологической частью проекта кампуса, а также со сложностями, с которыми столкнулись проектировщики и строители. По словам Назарова, уфимский объект «чуть сложнее», поскольку реализуется по схеме государственно-частного партнерства. Это значит, что республике необходимо не только создать современной университетское пространство, но и обеспечить его доходность.

Напомним, общая стоимость создания кампуса в Уфе превышает 20 млрд рублей. Основной комплекс его зданий разместят на южном склоне города. В состав студенческого городка войдут жилые модули для студентов, преподавателей и гостей на 4,4 тыс. мест, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и общепита, спортивные и развлекательные зоны, а также площадки для культурно-массовых мероприятий. Полностью строительство объекта должно завершиться в 2025 году.