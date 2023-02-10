Башкирия досрочно завершит программу переселения из аварийного жилья

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Башкирия досрочно завершит программу переселения граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Об этом 10 февраля сообщил исполняющий обязанности министра строительства республики Егор Родин во время вручения ключей от квартир 38 переселенцам из 14 семей в Караидельском районе. Им дали жилье в 24-квартирном доме общей площадью 1,1 тыс. кв. м.

– В этом году республика планирует досрочно завершить программу переселения граждан из аварийного жилья и участвовать в новой, чтобы расселить еще порядка 14 тыс. жителей республики из 220 тыс. кв. метров непригодного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года, – рассказал чиновник.

С 2019 года в Башкирии из аварийного жилья было переселено более 6,7 тыс. граждан (целевой показатель – 4,5 тыс.).