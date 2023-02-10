Хабиров рассказал об интеллектуальной транспортной системе в Уфе

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Уфимской агломерации начали внедрять интеллектуальную транспортную систему. Его стоимость превысит 1 млрд рублей. Деньги выделяются из бюджета Башкирии и России. Об этом в своих соцсетях 10 февраля после визита в Центр организации дорожного движения рассказал глава республики Радий Хабиров.

– Интеллектуальное, дистанционное регулирование транспортных потоков позволит снизить пробки на дорогах. Аварий станет меньше, воздух – чище. И что важно – мы сможем улучшить работу общественного транспорта, – отметил руководитель региона.

Он добавил, что новая система также должна помочь в решении проблемы с несоблюдением графика движения автобусов. Пока для улучшения ситуации в республике закупаются новые автобусы и набирается дополнительный штат водителей.