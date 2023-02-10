фото: МЧС РБ

В четверг, 9 февраля, при пожарах в жилых домах в Башкирии погибли два человека. Об этом сообщило региональное МЧС.

Первый несчастный случай произошел днем в селе Кызлар-Бирган Зилаирского района. Пожар произошел в одной из двух квартир жилого дома. Местные жители обнаружили там погибшего 62-летнего мужчину. К этому моменту возгорания уже не было, пожарная охрана не вызывалась.

фото: МЧС РБ

Второй инцидент случился поздним вечером в селе Нижнеарметово Ишимбайского района. По прибытии спасателей на Базарной улице горел жилой бревенчатый дом. На месте пожара сотрудники аварийного ведомства нашли мертвого пенсионера 84 лет.

фото: МЧС РБ

В причинах обоих происшествий разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

Напомним, ночью 10 февраля стало известно, что в уфимской больнице скончался один из пяти пострадавших при пожаре в кафе по улице Ахеметова. Ему было 27 лет.