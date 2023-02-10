Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на ближайшие выходные

Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии в ближайшие выходные 11 и 12 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии в ближайшие выходные. Прогноз опубликовал региональный гидрометцентр.

В субботу, 11 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой снег. Юго-западный ветер будет умеренным. Температура воздуха ночью составит -7,-12° (при прояснениях до -17°), днем -4,-9°.

В воскресенье, 12 февраля, характер погоды существенно не изменится, будет только на 2-6° холоднее.

Сегодня, 10 февраля, также прогнозируются небольшие осадки. В дневное время столбики термометров поднимутся до -1,-6°.