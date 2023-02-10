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НовостиОбщество10 февраля 2023 3:47

Синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на ближайшие выходные

11 и 12 февраля в республике будет облачно с прояснениями и пройдет небольшой снег
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии в ближайшие выходные 11 и 12 февраля

Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии в ближайшие выходные 11 и 12 февраля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии в ближайшие выходные. Прогноз опубликовал региональный гидрометцентр.

В субботу, 11 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой снег. Юго-западный ветер будет умеренным. Температура воздуха ночью составит -7,-12° (при прояснениях до -17°), днем -4,-9°.

В воскресенье, 12 февраля, характер погоды существенно не изменится, будет только на 2-6° холоднее.

Сегодня, 10 февраля, также прогнозируются небольшие осадки. В дневное время столбики термометров поднимутся до -1,-6°.