В СВО погиб 35-летний доброволец из Башкирии Алмаз Мусин

Фото: vk.com/andreevag1961

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Бакалинского района Башкирии Алмаз Мусин. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Александр Андреев.

Военнослужащий родился и вырос в селе Старокатаево в 1987 году. После школы учился Бакалинском профтехучилище. Прошел срочную службу в рядах армии России, после которой занимался строительно-ремонтными делами, создал семью, вместе с женой воспитывал двух детей. С июля прошлого отправился в зону СВО в составе добровольческого батальона имени майора Александра Доставалова.

– Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, – написал в своей публикации Александр Андреев.