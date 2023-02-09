В Башкирии на трассах М-7 и М-5 построят новые заправки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии на трассах М-7 и М-5 построят новые автозаправочные станции Об этом рассказал гендиректор «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Айдар Абузяров на встрече с главой респбулики Радием Хабировым.

В период с 2023 по 2025 год предприятие планирует построить новые заправки на шоссе М-7 «Волга». Там появятся два зеркальных комплекса в районе села Шарипово, а также и еще два – на обходе Верхнеяркеево. Помимо этого, новые АЗС будут на трассе М-5 «Урал».

– На этих АЗС будет представлен широкий ассортимент товаров и услуг для автолюбителей, – заявил Айдар Абузяров.