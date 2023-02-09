В Уфе в колледже радиоэлектроники открыли корпус за 56 млн рублей

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Сегодня, 9 февраля, в Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности открылся после ремонта учебный корпус. Об этом рассказала пресс-служба учреждения.

Из бюджета Башкирии в рамках региональной программы модернизации профессиональных образовательных организации на ремонт здания было выделено 56 миллионов рублей. Были обновлены фасад одного из корпусов строения, входная группа в здание, система отопления и водоснабжения, кровля здания, спортивный и актовый залы, столовая, холлы и коридоры, санузлы, систему электроснабжения, а также была заменены все окна.

В настоящее время в отремонтированном корпусе обучается 830 студентов по трем специальностям и восьми профессиям. Основными направлениями подготовки специалистов здесь станут: «Пожарная безопасность», «Защита в чрезвычайных ситуациях», а также, как утверждают представители учреждения, «ряд других современных направлений, необходимых для экономики города и республики».