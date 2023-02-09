«Салават Юлаев» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» 3:2 домашнем матче КХЛ

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Сегодня, 9 февраля, «Салават Юлаев» обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 3:2 домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Уфимцам победу обеспечили Данил Алалыкин и Артем Пименов, забросив шайбы в ворота китайцев на четвертой минуте. Решающий гол на 62-ой забил Александр Хмелевский. За команду пекинцев забросить две шайбы в ворота «СЮ» удалось Паркеру Фу (30 минута) и Заку Лесли (59).

«Салават Юлаев» с 73 очками и занимает шестую строчку турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч уфимцев состоится в эту субботу – 11 февраля. Команда сыграет дома с подольским «Витязем».