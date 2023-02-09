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НовостиОбщество9 февраля 2023 15:19

В Уфе на улицах заменят 47 тыс. светильников

Новое оборудование позволит значительно снизить энергопотребление
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе на улицах заменят 47 тысяч светильников. Об этом на 23-е заседание городского Совета пятого созыва доложил глава администрации башкирской столицы Ратмир Мавлиев.

В 2022 году, по словам мэра, деревнях Елкибаево, Карпово, Самохваловка, Федоровка, Базилевка, а также в Новой Максимовке, Цветах Башкирии, Непейцевском дендропарке, сквере Маяковского и на территории Кордона № 5 было проведено и отремонтировано освещение.

На днях был подписан энергосервисный контракт, предусматривающий полную замену освещения в Уфе – те самые 47 тысяч светильников. Новое оборудование позволит снизить энергопотребление на 60%.

– Переходим на белый яркий свет. Город станет уютнее и безопаснее, – заявил Ратмир Мавлиев.