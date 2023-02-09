Башкирии на строительство 18 зарядных станций для электромобилей выделят 50 млн рублей

Фото: Андрей АБРАМОВ

Башкирии в 2022 году на строительство 18 зарядных станций для электромобилей выделят 50 миллионов рублей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

По словам главы кабмина, парк электромобилей насчитывает 400 машин. На начало текущего года в регионе функционирует 21 зарядная станция для данного вида транспорта. 16 из находятся в Уфе, две – в Нефтекамске, по одной в Булгакова, а также в Бижбулякском и Чишминском районах.

Строительство в этом 18 зарядных станций будет субсидировано их федеральной казны.

– В 2024 году поможем построить еще 50 станций, здесь уже добавим республиканские деньги, и общая сумма субсидий составит более 138 миллионов рублей. Часть субсидии инвестор сможет направить на оборудование для зарядных станций, часть — на технологическое присоединение к электросетям, – рассказал в своей публикации Андрей Назаров.