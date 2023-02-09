В Башкирии экс-замглавы района приговорили за взятку к 4 годам колонии

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В Башкирии в Нефтекамском городском суде вынесли приговор бывшему заместителю главы администрации Краснокамского района республики Радифу Аксанову, обвиняемому в получении крупной взятки. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как было установлено следователями, чиновник потребовал у бизнесмена взятку в размере 200 тысяч рублей за беспрепятственный вывоз двух тысяч кубометров песка с территории Краснокамского района, а также за покровительство деятельности предпринимателя.

В сентябре минувшего года мужчину Аксанова задержали с поличным при передаче части денег – 15 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Бывший чиновник лишь частично признал свою вину. Его приговорили к четырем годам колонии строгого режима, штрафу в размере одного миллиона рублей и лишению права занимать в течение трех лет посты в государственных и муниципальных органах, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственный функций.