Очередное обострение: из-за чего в Уфе женщина с ребенком махала ножом перед полицейскими

Фото: МВД по РБ

Стало известно, из-за чего в Уфе женщина угрожала расправой над собой и маленькой дочкой

Напомним, этот случай произошел еще 3 ноября, когда 37-летняя жительница Аургазинского района, приехавшая в Уфе вместе с пятилетней дочерью, неожиданно впала в агрессию, заперлась в одном из подсобных помещений Южного автовокзала и отказывалась добровольно выходить, даже когда приехали полицейские.

Как уточнил собственный источник «Комсомолки», женщина не была пьяна. У нее неожиданно произошло обострение ментального расстройства, поэтому ей понадобилась срочная помощь медиков. Сейчас женщину осматривают врачи, после чего будет принято процессуальное решение.

Сейчас пятилетняя девочка, которая уговаривала мать «больше не держать нож» находится на попечении у своей бабушки. Отметим, что ранее ее мать уже привлекалась к ответственности за мелкое хулиганство и неисполнение родительских обязанностей.