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НовостиОбщество9 февраля 2023 10:40

В Башкирии 10 февраля прогнозируют снегопады и морозы до -17°

Ожидается образование гололеда
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 10 февраля, в Башкирии ожидаются осадки и холода. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Также будут осадки в виде небольшого снегопада, в некоторых районах ожидается образование гололеда. Ветер будет западный, северо-западный 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит -7,-12°, при прояснениях – до -17°. Днем станет очень тепло – -1,-6°.

Местами на региональных автомобильных дорогах ожидается образование гололедицы и снежных накатов. Из-за осадков видимость ухудшится до двух-четырех километров.