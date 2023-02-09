«Смотрящий за городом» в Башкирии пытался отобрать бизнес у женщины

Обвиняемого в вымогательстве 33-летнего жителя башкирского города Белебея подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обвиняемого в вымогательстве 33-летнего жителя башкирского города Белебея подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом 9 февраля сообщило региональное МВД.

Как пояснили в ведомстве, с 2021 по 2022 год мужчина вместе с сообщниками пытался отобрать бизнес у 48-летней предпринимательницы, которая занималась пассажирскими перевозками. Злоумышленнику предъявили обвинение, а затем заключили его под стражу. В ходе параллельных оперативных мероприятий выяснилось, что он является руководителем белебеевского криминалитета.

Полицейские установили, что криминальный статус «смотрящего за городом» задержанный получил в апреле 2020 года. С этого времени мужчина обязывал все местных преступников подчиняться его воли и назначал себе приближенных. Новоиспеченный авторитет решал конфликты и споры между людьми из криминальной среды, следил за тем, чтобы они соблюдали местные правила и традиции, а также организовал сбор денег в «общак».

МВД продолжает расследование уголовного дела о «занятии высшего положения в преступной иерархии».