В Башкирии в 2023 году проведут массовую переоценку кадастровой стоимости недвижимости

В Башкирии, как и во всех других регионах страны, в 2023 году будет проведена массовая переоценка кадастровой стоимости объектов капитального строительства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии, как и во всех других регионах страны, в 2023 году будет проведена массовая переоценка кадастровой стоимости объектов капитального строительства: зданий, помещений, сооружений, недостроев и машиномест. На основе новой оценки, которая коснется 2,7 млн единиц недвижимости, в следующем году будет рассчитываться имущественный налог. Об этом 9 февраля сообщило республиканское управление Росреестра.

– Начиная с прошлого года переоценка проводится во всех регионах пока раз в четыре года, а в городах федерального значения — раз в два года. Данные изменения направлены на то, чтобы сделать практику переоценки единой для всей России, а сведения о кадастровой стоимости актуальными, – пояснил руководитель Росреестра РБ Петр Клец.

В ведомстве напомнили, что в 2022 году в Башкирии успешно прошла кадастровая переоценка сразу 1,8 млн земельных участков. Это позволило получить цельную стоимостную картину по всему региону.