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НовостиОбщество9 февраля 2023 9:26

В Башкирии при ДТП с Granta и Kalina пострадал водитель ВАЗ-2114

Автоавария с тремя отечественными легковушками произошла в Благоварском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В селе Языково Благоварского района Башкирии при ДТП с тремя отечественными легковушками пострадал один из водителей. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась утром 9 февраля. На улице Ленина 35-летний местный житель за рулем Lada Kalina врезался в попутную «четырнадцатую», которая поворачивала налево. По инерции последняя столкнулась с припаркованной Lada Granta.

Водитель вазовского легковушки получил травмы и после оказания медицинской помощи был отправлен домой.

Напомним, накануне на трассе в Башкирии съехал в кювет и опрокинулся груженый щебнем грузовик.