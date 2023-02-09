За неделю репчатый лук и огурцы в Башкирии подорожали еще на 11-12%

За неделю репчатый лук и свежие огурцы в Башкирии подорожали еще на 11-12% – до 40 и 252 рублей за килограмм соответственно Фото: Мария ЛЕНЦ

За неделю репчатый лук и свежие огурцы в Башкирии подорожали еще на 11-12% – до 40 и 252 рублей за килограмм соответственно. Об этом сообщил Башстат, сравнивший цены в продовольственных магазинах за 30 января и 6 февраля.

Согласно сводкам статистического ведомства, огурцы в республике еженедельно растут в стоимости еще с середины ноября, а репчатый лук – с конца того же месяца.

За последнюю неделю в регионе также подорожали картофель (на 4,7% – до 31,5 руб.), морковь (на 3,7% – до 33,5 руб.), мясные консервы для детского питания (на 3,6% – до 1007 руб.) и столовая свекла (на 2,1% – до 32,5 руб.).

Из подешевевших продуктов можно отметить разве что пшено (-3%, 45 руб.) и рис (-2%, 94 руб.).