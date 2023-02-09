Под окнами 10-этажного дома в Уфе обнаружили труп мужчины

кадр видео: телеграм // «Вся Уфа»

Сегодня утром, 9 февраля, под окнами 10-этажного дома по улице Рабкоров, 2/1 был обнаружен труп мужчины. На месте происшествия работала сотрудники полиции и Следственного комитета. Об этом телеканал «Вся Уфа» сообщил в своем телеграм-канале.

«КП-Уфа» в пресс-службе СК Башкирии подтвердили факт происшествия. Там передали, что отдел по Кировскому району города устанавливает обстоятельства гибели мужчины.

Напомним, в середине января в уфимской больнице скончался мужчина. Его в тяжелом состоянии обнаружили под окнами дома по улице Ферина.