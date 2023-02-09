В Башкирии за сутки подтвердили 223 новых случаев коронавируса

В Башкирии за сутки коронавирус диагностировали 223 жителям Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за сутки коронавирус диагностировали 223 жителям. Заболеваемость в республике растет ежедневно растет с 23 января. С начала пандемии в регионе подтвердили почти 349,6 тыс. случаев инфицирования. Об этом 9 февраля сообщил местный Минздрав.

За минувшие 24 часа скончались от COVID-19 еще два человека. Всего жертвами инфекции в Башкирии стали 5 996 пациентов. Переболели коронавирусом более 341,8 тыс. жителей республики, 146 из них выписались по выздоровлению за прошедшие сутки.

Прямо сейчас носителями инфекции в регионе являются 1 824 человека: 1 668 пациентов лечатся дома, 156 – лежат в ковид-госпиталях.