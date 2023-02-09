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НовостиОбщество9 февраля 2023 4:47

Парламент Башкирии намерен сделать 25 мая памятной датой

Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Парламент Башкирии намерен учредить новую памятную дату

Парламент Башкирии намерен учредить новую памятную дату

Фото: Рустем АХУНОВ

Парламент Башкирии намерен сделать 25 мая Днем памяти Северных юнг – в честь выпускников Соловецкой школы юнг, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Знаменательная дата призвана увековечить историческую память о боевом прошлом выпускников Соловецкой школы в годы Великой Отечественной войны, – отметил спикер Константин Толкачев.

25 мая 1942 в СССР было создано уникальное учебное заведение – Соловецкая школа юнг. Там готовили квалифицированных специалистов для Военно-морского флота. Подготовку к школе прошли 4 111 подростков, 143 из которых были выходцами из Башкирии. Многих воспитанников за мужество и героизм отметили госнаградами. Для увековечения их памяти в уфимском парке «Первомайском» была организована Аллея Соловецких юнг. В 80-х годах прошлого века инициативная группа бывших юнг при поддержке уфимской школы № 106 создала посвященный юнгам музей, переданный впоследствии Уфимскому городскому детскому морскому центру имени контр-адмирала Михаила Бакаева.