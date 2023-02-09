Парламент Башкирии намерен сделать 25 мая памятной датой

Парламент Башкирии намерен учредить новую памятную дату Фото: Рустем АХУНОВ

Парламент Башкирии намерен сделать 25 мая Днем памяти Северных юнг – в честь выпускников Соловецкой школы юнг, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Знаменательная дата призвана увековечить историческую память о боевом прошлом выпускников Соловецкой школы в годы Великой Отечественной войны, – отметил спикер Константин Толкачев.

25 мая 1942 в СССР было создано уникальное учебное заведение – Соловецкая школа юнг. Там готовили квалифицированных специалистов для Военно-морского флота. Подготовку к школе прошли 4 111 подростков, 143 из которых были выходцами из Башкирии. Многих воспитанников за мужество и героизм отметили госнаградами. Для увековечения их памяти в уфимском парке «Первомайском» была организована Аллея Соловецких юнг. В 80-х годах прошлого века инициативная группа бывших юнг при поддержке уфимской школы № 106 создала посвященный юнгам музей, переданный впоследствии Уфимскому городскому детскому морскому центру имени контр-адмирала Михаила Бакаева.