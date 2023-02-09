На трассе в Башкирии съехала в кювет и опрокинулась груженая щебнем Scania

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Иглинском районе Башкирии грузов во время перевозки щебня съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП произошло около двух часов дня. На 1501 километре автодороги М-5 «Урал» рядом с селом Иглино 43-летний мужчина за рулем грузовика Scania не справился с управлением, съехал с дороги, после чего тяжелая машина опрокинулась набок.

Водитель получил травмы и был госпитализирован. После оказания медицинской помощи врачи отпустили его домой.

Дорожная полиция проводит проверку по факту аварии.