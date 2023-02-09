Концентрация сероводорода в воздухе Уфы вновь превысила допустимую норму в два раза

Концентрация сероводорода в воздухе Уфы превысила предельно допустимую концентрация в 2,3 раза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Концентрация сероводорода в воздухе Уфы превысила предельно допустимую концентрация в 2,3 раза. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Превышение нормы содержания газа было зафиксировано в среду, 7 февраля, в семь часов утра. Аномалию выявил пункт наблюдения, который располагается на улице Ульяновых, 57 в Черниковке.

Напомним, незадолго до этого, в субботу 4 февраля, тот же пост уже регистрировал повышенное содержание сероводорода в воздухе – и тоже в два раза.

Сероводород – бесцветный газ с неприятным запахом. Вдыхание воздуха с его содержанием может вызывать головокружение, головную боль и тошноту.