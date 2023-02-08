Доброволец из Башкирии в зоне СВО спас сослуживца из-под минометного огня

Фото: проект «Время героев».

В зоне СВО боец добровольческого отряда имени майора Александра Доставалова спас сослуживца из-под минометного огня. Об этом рассказали создатели проекта «Время героев».

Во время марша колонна военнослужащих под минометный обстрел противника. Одной из бойцов ранило, и ему на помощь поспешид младший сержант, начальник радиостанции Ренат Нурисламов.

– Младший сержант вынес его из-под огня и оказал ему первую медицинскую помощь, – рассказали авторы проекта «Время героев».