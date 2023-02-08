Житель Башкирии, находясь в тюрьме, совершил аферы на 2,2 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Зианчуринского района Башкирии, находясь в тюрьме, совершил аферы на несколько миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, с мая по сентябрь прошлого года обвиняемый, отбывая наказание в месте лишения свободы, через знакомых находил людей, который обещал помочь в получении или возврате водительских прав, а также в покупке имущества и авто по заниженной цене через аукцион.

Разумеется, у злоумышленника никакой возможности предоставить свои услуги не было. Таким образом жертвами его афер стали 13 человек. Объем нанесенного им ущерба составил 2,2 миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Житель Зианчуринского района, который ранее судим за аналогичные преступления, признал свою вину. Материалы дела направлены в Баймакский районный суд для рассмотрения по существу.