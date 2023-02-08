В Башкирии вновь подорожает проезд в автобусах

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Нефтекамск подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом рассказала пресс-служба государственного перевозчика «Башавтотранс».

Изменение стоимости произойдет в эту пятницу – 10 февраля. В черте города при оплате наличными или банковской картой придется заплатить 32 рубля, а при расчете «Алгой» – 26.

Также изменится стоимость проезда в пригородных маршрутах. К примеру, на маршруте №102 «Нефтекамск-Куяново» при расчете наличкой и картой цена станет 148 рублей, «Алгой» и картой школьника – 133, детским билетом – 74. Подробно с изменениями цен можно ознакомиться на официальном сайте «Башавтотранса».