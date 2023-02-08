В Башкирии на поддержку фермеров потратили более 1,1 млрд рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии на поддержку фермеров потратили более миллиарда рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Уже четыре года в республике реализуется проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». В его рамках на государственную поддержку бизнеса в агропромышленном комплексе было выделено более 1 108 миллионов рублей. Благодаря этим средствам средства было создано 272 фермерских хозяйства, оказана поддержка 82 сельскохозяйственным потребительским кооперативам, а в потребительскую кооперацию были вовлечены 7,8 тысячи новых участников.

– Господдержка – это серьезный стимул для развития малых форм хозяйствования на селе. Неспроста их доля в производстве продукции агропромышленного комплекса растет. Так, фермеры сегодня производят 18% валовой сельхозпродукции в регионе, а валовая выручка сельхозкооперативов в 2022 году составила около 2,5 миллиарда рублей – заявил министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.