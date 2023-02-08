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В Башкирии торговые сети ограничили наценку на социально значимые товары. Сегодня, 8 февраля, как сообщил «РБК Уфа», «Байрам», «Полушка», «Ярмарка» и «АиФ» подписали с республиканским Министерством торговли и услуг соответствующий меморандум.

Из документа следует, что в магазинах данных сетей наценка на социально значимое продовольствие не будет превышать 15%. Для тех товаров, где наценка была выше, стоимость будет до новых установленных пределов.

Глава регионального Минторга Алексей Гусев утверждает, что цель подписания меморандума – сдерживать рост цен. Также руководитель ведомства рассчитывает, данный документ станет одним из механизмов по обеспечению доступности продовольствия для граждан Башкирии.

Кстати, в число социально значимых товаров входят 24 наименования: это хлеб, молочная продукция, бакалея, яйца, мясо птицы, а также и овощи «борщевого набора». Торговые сети будут должны ограничить наценку, по крайней мере, на один товар по каждому наименованию на выбор.