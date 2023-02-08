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НовостиОбщество8 февраля 2023 16:29

В Башкирии выбрали 12 санаториев для бесплатного лечения бойцов СВО

Расходы здравниц возместят из бюджета республики
Михаил ПОРТНОЙ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии выбрали 12 санаториев для бесплатного лечения участников специальной военной операции на территориях Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей и Украины.

На сайте Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии сегодня были опубликованы результаты проведения отбора заявок на предоставление субсидий из бюджета республики на финансовое обеспечение и возмещение санаторно-курортным организациям региона затрат на лечение военнослужащих.

Отбор прошли санатории «Ассы», «Зеленая Роща», «Якты-Куль», «Янган-Тау», «Курагай», «Красноусольское», «Танып», «Юматово», «Березки», «Радуга», «Энергетик», а также дом отдыха «Березки».