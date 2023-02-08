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В Уфе потребовали отменить День святого Валентина. Гневное обращение с таким предложением оставила на личной странице главы Башкирии Радия Хабирова оставила жительница города.

По словам женщины, День всех влюбленных является «чуждым западным праздником, который подрывает семейные ценности россиян и пропагандирует свободные отношения».

– Особенно беспокоит, с каким рвением идет пропаганда этого праздника в начальных школах Октябрьского района Уфы. С ума сошли эти учителя?! Вместо того, чтобы проводить уроки и давать знания ученикам, сидят в классе и разбирают, кто кому нравится! Требую немедленно прекратить это безобразие! – заявила Аделина К.

Обращение женщины у некоторых пользователей социальных сетей вызвало положительный отклик.

– Полностью бы запретить и празднование Хэллоуина. Что за популяризация их праздников? – отметила Зульфия Р.

Но нашлись и те, кто не абсолютно не согласился с мнением уфимки.

– Что плохого в Дне святого Валентина? Любовь – это светлое чувство, и всем нужно учиться проявлять ее: и детям, и взрослым. Этот праздник ничего противозаконного не пропагандирует – наоборот, в этот день все дышит любовью, – считает Эльмира Г.

– Праздник пропагандирует любовь, взаимную симпатию, основу брака. Учителя призывают не стыдиться светлых чувств, делиться ими. Можно даже каждый день, а не раз в году. Меньше зажатых стеснялок – лучше голова работает, знания лучше заходят. Не там срамоту ищете, – отметила Елена К.