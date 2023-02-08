В Уфе строят Набережную Влюбленных и Бульвар Яркий

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

В Демском районе Уфы началось строительство улиц Набережная влюбленных и Бульвар Яркий. Об этом на своей личной странице рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Оба объекта общей протяженностью в один километр появятся в микрорайоне Яркий. Их строят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На территории будущих улиц уже начались земляные работы. Здесь обещают оборудовать тротуары, сети освещения, ливневые канализации. Строительство, как заверил Ратмир Мавлиев, должно завершиться в ноябре этого года.