Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 февраля 2023 15:10

В Уфе строят Набережную Влюбленных и Бульвар Яркий

Они появятся в Демском районе
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

В Демском районе Уфы началось строительство улиц Набережная влюбленных и Бульвар Яркий. Об этом на своей личной странице рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Оба объекта общей протяженностью в один километр появятся в микрорайоне Яркий. Их строят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На территории будущих улиц уже начались земляные работы. Здесь обещают оборудовать тротуары, сети освещения, ливневые канализации. Строительство, как заверил Ратмир Мавлиев, должно завершиться в ноябре этого года.