В Уфе ранее судимая избила посетительницу магазина и украла ее телефон

Фото: МВД по Башкирии

В Уфе молодая девушка избила посетительницу магазина и украла ее телефон. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Инцидент случился ночью 24 января. 27-летняя горожанка поругалась с 20-летней девушкой, которая оказалась ранее судимой. Конфликт быстро накалился до предела и перерос в драку. Молодая особа избила пострадавшую, отобрала у нее мобильный и скрылась.

Злоумышленницу задержали у нее же дома. Она сказала полицейским, что не помнит, по какой причине возник конфликт, а похищенный телефон она, как утверждает, выбросила.

Девушку задержали, а по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».