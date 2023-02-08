В Башкирии обнаружили мертвой 8-месячную девочку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Абзелиловском районе Башкирии обнаружили мертвой восьмимесячную девочку. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило издание «Мой Башкортостан».

Известно, что мать малютки вместе со своим двумя дочерями приехала погостить к сестре. Вечером женщины распивали алкоголь, затем уложили детей спать и отправились на боковую сами.

Утром перед женщинами предстала ужасная картина – восьмимесячный ребенок лежал на полу лицом вниз без каких-либо признаков жизни. По словам мамы малышки, девочка ночью просыпалась, чтобы поесть, а в эту злосчастную ночь она спала на краю кровати.

Тело ребенка для вскрытия передали специалистам. Региональный Следственный комитет сообщал, по факту произошедшего в настоящее время проводится проверка.