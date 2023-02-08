«Мама, больше не держи нож»: в Уфе задержана женщина, угрожавшая расправой себе и 5-летней дочери

Фото: МВД по Башкирии

В Уфе задержали женщину, угрожавшей ножом себе и свое пятилетней дочери. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МВД.

Инцидент случился ночью 3 февраля на Южном автовокзале. 37-летняя жительница Аургазинского района, которую ранее привлекали к ответственности за мелкое хулиганство и неисполнение родительских обязанностей, вместе с ребенком заперлась в служебном помещении. Сотрудники патрульно-постовой службы попросили ее освободить комнату, однако в ответ женщина стала сыпать угрозами и размахивать ножом.

К счастью, в результате агрессивного поведения женщины никто не пострадал. Полицейским удалось усмирить ее и задержать. Пресс-служба МВД по республике опубликовала в видео, на котором запечатлен произошедший инцидент.

– Мама, больше не держи нож, – просит на видео взволнованная дочка злоумышленницы, после того, как полицейским удалось наконец утихомирить женщину.

Агрессивную жительницу Аургазинского района передали медиками, которые доставили ее спецучреждение. Пятилетнюю девочку отдали на попечение родственникам.

– В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – сообщило МВД.