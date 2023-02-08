Фото: МВД по Башкирии

В Уфе обезвредили банду организаторов сети подпольных казино. Об этом рассказала пресс-служба региональных МВД и Следственного комитета.

Как было установлено в ходе следствия, 37-летний уфимец организовал группировку, которая создала в арендуемых коттеджах, квартирах и подвалах не менее семи игровых клубов. Для конспирации в казино могли попасть только доверенные лица.

Злоумышленники приобрели в клубах компьютеры, на которых в нарушение авторских прав установили специальное программное обеспечение, которое позволяло проводить азартные игры. В преступную группировку, включая организатора, входило не менее десяти человек, которые работали в казино кассирами, администраторами и охранниками.

– Подпольные заведения открывались каждый день во время обеда и работали до последнего «игромана». Примерный ежедневный доход варьировался от 50 до 200 тысяч рублей, – сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Сети казино действовала в период с декабря 2021 года по декабрь 2022-го, пока ее деятельность не пресекли правоохранители. Блюстители закона у группировки 130 единиц игрового оборудования

– В связи с нарушением авторских прав при использовании нелицензированного игрового программного обеспечения компании-правообладателю причинен ущерб на общую сумму более пяти миллионов рублей, – заявил СК.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой» и «Нарушение авторских и смежных прав». Главе преступной группировки предъявили обвинение, в настоящее время он находится под стражей. Следствие в отношении других членов организации продолжается.