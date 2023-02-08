Аналитики назвали самый популярный мессенджер в селах Башкирии

В январе жители небольших населенных пунктов республики звонили через мессенджеры на четверть чаще, чем годом ранее. А суммарный интернет-трафик сельчан в сервисах для обмена сообщениями увеличился на 20%. Обезличенными данными поделились эксперты МегаФона.

Вне городов абоненты больше времени проводят в Telegram — 58% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности — WhatsApp. Тем не менее, для аудио- и видеозвонков WhatsApp выбирают в 70 раза чаще, а в Telegram предпочитают читать новости и обмениваться медиаконтентом.

При этом число традиционных голосовых вызовов осталось на уровне прошлого года, незначительно снизилась их длительность. Ежедневно в сети оператора в малых поселениях проговаривают порядка 14 млн минут. Свыше 52% звонков совершают с использованием технологии VoLTE, обеспечивающей чистое звучание голоса и возможность использования интернета во время разговора.

Большинство вызовов проходит в пределах России, а в зарубежные страны жители Башкирии чаще всего звонят собеседникам из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.

«В загородной местности растут объемы используемого трафика, особенно ощутимо — в крупных поселках и селах. Мы следим за нагрузками на инфраструктуру и за год провели расширение емкости сети в диапазоне LTE 1800 более чем в 20 райцентрах республики. Благодаря этому мобильный интернет здесь стал еще быстрее», — сообщил директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

Также в декабре оператор изменил алгоритмы управления трафиком, предложив абонентам улучшенные характеристики голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber. Гибкое управление ресурсом сети в момент голосовой сессии обеспечивает максимальную четкость речи, как если бы собеседник находился рядом.