В Башкирии простились с погибшим в СВО 36-летним рядовым Тимуром Файзуллиным

фото: vk.com // Альфир Сабиров

В Карлмаскалинском районе Башкирии 7 февраля состоялась церемония прощания с 36-летним рядовым Тимуром Файзуллиным, который погиб в ходе специальной военной операции на территории Луганской народной республики. Об этом сообщил глава муниципалитета Альфир Сабиров.

– Близкие, родственники, односельчане и все кармаскалинцы оплакивают невосполнимую утрату. Мы разделяем эту горечь, приносим искренние соболезнования и обещаем поддерживать и помогать семье Тимура Ришатовича, – написал чиновник.

Он добавил, что Файзуллина посмертно наградили двумя орденами: Мужества и генерала Шаймуратова.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб мобилизованный из Башкирии Ян Зимин.