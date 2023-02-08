В Башкирии заработал ситуационный центр для студентов, чьи родственники служат в зоне СВО

В Башкирии начал работу ситуационный центр для помощи оказавшимся в сложной ситуации студентам, чьи родственники служат в зоне специальной военной операции
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Башкирии начал работу ситуационный центр для помощи оказавшимся в сложном жизненном положении студентам, чьи родственники служат в зоне специальной военной операции. Его создали по решению Совета ректоров вузов республики. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба Башкирского государственного педагогического университета.
– Ситуационный центр позволит нам консолидировать усилия всех вузов и создать единую «точку входа», чтобы семьям мобилизованных легче было получить необходимую помощь, – пояснил председатель БГПУ Салават Сагитов.
Ситуационный центр будет поддерживать студентов по нескольким направлениям:
– юридическая помощь семьям мобилизованных (за нее отвечает Уфимский университет науки и технологий);
– психологическая поддержка по телефону (БГПУ);
– волонтерская деятельность (БГМУ);
– сбор гуманитарной помощи для мобилизованных и их семей (БГАУ и УГНТУ).
Номер Ситуационного центра для студентов: 8 (800) 550-67-01. Режим работы: будние дни с 9:00 до 17:00.