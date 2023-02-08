Парламент Башкирии предложил изымать у владельцев неиспользуемые сельхозземли

Парламент Башкирии предложил изымать у владельцев неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения

Парламент Башкирии предложил изымать у владельцев неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения. Соответствующий законопроект одобрил комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. Документ, закрепляющий механизм изъятия участков, планируется принять в первом чтении на ближайшем пленарном заседании в феврале. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Основанием для изъятия будет установленный в ходе контрольных мероприятий факт неиспользования участка в течение трех лет или же его использования с нарушением законодательства. Решение будет приниматься исключительно судом, – пояснил спикер Константин Толкачев.

Согласно законопроекту, с момента получения предписания об устранении нарушения обязательных требований собственник участка не сможет его передавать в залог или продавать. Факт неиспользования земли будет устанавливаться по истечении трех лет владения участком. После этого можно будет начать процедуру его изъятия через суд. Толкачев заключил, что новый порядок ускорит ввод неиспользуемых плодородных земель в сельскохозяйственный оборот.