На Советской площади в Уфе открылся туристско-информационный центр

кадр видео: vk.com // Радий Хабиров

На Советской площади в Уфе рядом с памятником генералу Шаймарутову открылся туристско-информационный центр. Об этом 8 февраля в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

По его словам, в центре можно узнать о туристических маршрутах и достопримечательностях республики, экскурсиях, мероприятиях, гостиницах и заведениях общепита, транспорте и развлечениях, взять карту и купить сувениры. В перспективе там также планируют организовать дегустацию блюд башкирской кухни.

Хабиров напомнил, что первый туристический центр Уфа открыла в мае прошлого года. Всего их в городе уже восемь. За все время их посетили около 8 тыс. гостей, в том числе из Москвы, Питера, Казани, Нижнего Новгорода и других регионов страны.