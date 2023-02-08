В Уфе спасатели освободили застрявшего между гаражами щенка

фото: УГЗ Уфы

В Уфе спасатели освободили щенка, который застрял между гаражами. Об этом 8 февраля сообщило Управление гражданской защиты.

Как рассказали в аварийном ведомстве, спасателей вызвал мужчина. Его к гаражам, где в западне оказался щенок, привел другой кутенок. Горожанин пытался помочь маленькому животному самостоятельно, однако пространство между боксами было слишком узким.

фото: УГЗ Уфы

Прибывшие на место происшествия сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ раздвинули гаражи гидравлическим инструментом и аккуратно вытянули щенка. Его передали мужчине, который и вызвал спасателей.