В Уфе пожилая женщина попала под колеса Daewoo Nexia и скончалась в больнице

фото: ГИБДД РБ

В Демском районе Уфы пожилая женщина попала под колеса легковушки и скончалась в больнице. Об этом сообщила башкирская ГИБДД.

ДТП произошло во вторник вечером, 7 февраля. На улице Правды 22-летний водитель Daewoo Nexia сбил 74-летнюю жительницу Уфимского района. После случившегося пенсионерку госпитализировали. Сегодня утром стало известно, что она скончалась на больничной койке.

В дорожной полиции отметили, что погибшая переходила проезжую часть в неположенном месте. Сейчас по факту инцидента проводится разбирательство.