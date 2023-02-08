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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 5:16

В Уфе пожилая женщина попала под колеса Daewoo Nexia и скончалась в больнице

Пенсионерка умерла через несколько часов после ДТП
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Демском районе Уфы пожилая женщина попала под колеса легковушки и скончалась в больнице. Об этом сообщила башкирская ГИБДД.

ДТП произошло во вторник вечером, 7 февраля. На улице Правды 22-летний водитель Daewoo Nexia сбил 74-летнюю жительницу Уфимского района. После случившегося пенсионерку госпитализировали. Сегодня утром стало известно, что она скончалась на больничной койке.

В дорожной полиции отметили, что погибшая переходила проезжую часть в неположенном месте. Сейчас по факту инцидента проводится разбирательство.