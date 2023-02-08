В Уфе из-за уборки снега с 8 до 15 февраля будут ограничивать проезд по семи улицам

фото: ufacity.info

В Уфе из-за уборки снега в течение ближайших семи дней – с 8 до 15 февраля – будут ограничивать проезд по семи улицам. Об этом предупредила городская администрация.

Расчистка дорог запланирована на ночное время. Ограничения будут введены на следующих улицах:

– Достоевского между пересечениями с Айской и Ветошникова (с 21:00 8 февраля до 7:00 9 февраля);

– Краснодонской между Пархоменко и Цюрупы (с 21:00 9 февраля до 7:00 10 февраля);

– Гоголя между Чернышевского и Достоевского (с 21:00 10 февраля до 7:00 1 февраля);

– Зорге между 50 лет СССР и Кадомцевых (с 21:00 11 февраля до 7:00 12 февраля)

– Толстого между Кольцевой и Горького (с 21:00 12 февраля до 7:00 13 февраля);

– Свободы между Первомайской и Интернациональной (с 21:00 13 февраля до 7:00 14 февраля);

– Гагарина между Королева и Жукова (с 21:00 14 февраля до 7:00 15 февраля).

Мэрия попросила жителей с пониманием отнестись к вводимым мерам и учитывать их при планировании поездок.