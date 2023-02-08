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НовостиОбщество8 февраля 2023 3:57

В ходе СВО на Украине погиб мобилизованный из Башкирии Ян Зимин

Ему был 31 год
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Администрация сельского поселения Инзерский сельсовет

фото: vk.com // Администрация сельского поселения Инзерский сельсовет

В ходе специальной военной операции на Украине погиб мобилизованный в сентябре прошлого года Ян Зимин из Белорецкого района Башкирии. Ему был 31 год. Об этом 7 февраля сообщила администрация Инзерского сельсовета. Там принесли соболезнования родным и близким солдата.

О дате, времени и месте церемонии прощания с погибшим станет известно позже.

Напомним, 7 февраля стало известно о гибели в СВО еще одного мобилизованного жителя Башкирии – 23-летнего Дима Шайхисламова родом из закрытого города Межгорья.