В ходе СВО на Украине погиб мобилизованный из Башкирии Ян Зимин

фото: vk.com // Администрация сельского поселения Инзерский сельсовет

В ходе специальной военной операции на Украине погиб мобилизованный в сентябре прошлого года Ян Зимин из Белорецкого района Башкирии. Ему был 31 год. Об этом 7 февраля сообщила администрация Инзерского сельсовета. Там принесли соболезнования родным и близким солдата.

О дате, времени и месте церемонии прощания с погибшим станет известно позже.

Напомним, 7 февраля стало известно о гибели в СВО еще одного мобилизованного жителя Башкирии – 23-летнего Дима Шайхисламова родом из закрытого города Межгорья.