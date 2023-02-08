Врачи в Уфе помогли родить женщине в критическом состоянии и выходили ее ребенка

В Уфе врачи РКБ имени Куватова и перинатального центра помогли родить пациентке в критическом состоянии и выходили ее ребенка, который появился на свет раньше срока

В Уфе врачи республиканской клинической больницы имени Куватова и перинатального центра помогли родить пациентке в критическом состоянии и выходили ее ребенка, который появился на свет раньше срока. Об этом 7 февраля сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

– Пациентка находилась на лечении в отделении патологии беременности РКПЦ с полным предлежанием плаценты, признаками ее врастания в шейку и стенку матки, а также в рубец, сформировавшийся после двух операций кесарево сечение, – рассказал чиновник.

На 35-й неделе беременность женщины осложнилась хирургической патологией – ущемленной большой грыжей. Пациентке экстренно провели сложную операцию. Роженица потеряла два литра крови. У нее приняли роды раньше предполагаемого срока, из-за чего ребенок появился на свет очень слабым.

Малыш быстро набрал вес и сейчас хорошо себя чувствует. В детской реанимации ему оказали помощь, а после перевели в отделение патологии. На данный момент ребенок вместе с матерью уже выписаны домой.